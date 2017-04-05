Верховный суд Австралии подтвердил сумму штрафа производителя линейки Nurofen

Верховный суд Австралии отклонил апелляцию производителя линейки препаратов Nurofen – британской компании Reckitt Benckiser и оставил решение о штрафе в размере 6 млн австралийских долл. за вводящую в заблуждение информацию, размещенную на упаковках популярного болеутоляющего средства, сообщает Sky News Australia.

В декабре 2015 г. Федеральный суд Австралии постановил, что британская компания вводила в заблуждение покупателей относительно линейки препаратов Nurofen Specific Pain, в которую входили препараты Nurofen Back Pain, Nurofen Period Pain, Nurofen Migraine Pain и Nurofen Tension Headache. Суд посчитал, что все эти препараты идентичны и что компания обманывает потребителей, продавая отдельный препарат для специфической формы боли. На самом деле все препараты содержат ibuprofen lysine в дозировке 342 мг.

Тогда суд оштрафовал Reckitt Benckiser на 1,7 млн австралийских долларов.

Австралийская комиссия по защите потребителей и конкуренции (ACCC) посчитала сумму штрафа слишком низкой и снова обратилась в суд, который вынес решение о ее увеличении до 6 млн австралийских долларов.

Reckitt Benckiser обратилась в высший судебный орган с апелляцией и проиграла.