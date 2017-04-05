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Верховный суд Австралии подтвердил сумму штрафа производителя линейки Nurofen

05.04.2017

Верховный суд Австралии отклонил апелляцию производителя линейки препаратов Nurofen – британской компании Reckitt Benckiser и оставил решение о штрафе в размере 6 млн австралийских долл. за вводящую в заблуждение информацию, размещенную на упаковках популярного болеутоляющего средства, сообщает Sky News Australia.

В декабре 2015 г. Федеральный суд Австралии постановил, что британская компания вводила в заблуждение покупателей относительно линейки препаратов Nurofen Specific Pain, в которую входили препараты Nurofen Back Pain, Nurofen Period Pain, Nurofen Migraine Pain и Nurofen Tension Headache. Суд посчитал, что все эти препараты идентичны и что компания обманывает потребителей, продавая отдельный препарат для специфической формы боли. На самом деле все препараты содержат ibuprofen lysine в дозировке 342 мг.

Тогда суд оштрафовал Reckitt Benckiser на 1,7 млн австралийских долларов.

Австралийская комиссия по защите потребителей и конкуренции (ACCC) посчитала сумму штрафа слишком низкой и снова обратилась в суд, который вынес решение о ее увеличении до 6 млн австралийских долларов.

Reckitt Benckiser обратилась в высший судебный орган с апелляцией и проиграла.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Reckitt Benckiser
штраф
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20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
Которые тут временные
Current issue #11, 2017
Дело чести
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