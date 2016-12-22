Венгерская Egis получила 110 млн долл. от Actavis

Прибыль венгерской фармацевтической компании Egis, полученная в рамках сотрудничества с Actavis (нынешняя Allergan) от продаж в США дженерика оригинального препарата розувастатин кальция (rosuvastatin calcium), составила 110 млн долл., говорится в пресс-релизе. Альтернативная технология производства этого препарата для американского рынка является результатом сотрудничества Egis и Actavis, начатого в 2009 году.

В мае 2016 года Actavis вывела на американский рынок дженерик розувастатина кальция. В соответствии с партнерским соглашением, Egis получила долю от его продаж на территории США.

По данным IMS Health, в 2015 г. объем продаж оригинального препарата, разработанного AstraZeneca, составил 6 млрд долл.