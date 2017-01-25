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Великобритания включила Tecentriq в схему раннего доступа к препаратам

25.01.2017

Препарат Tecentriq швейцарской фармацевтической компании Roche был включен в схему раннего доступа к препаратам (EAMS), получив одобрение членов Управления по контролю за оборотом лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании (MHRA) для лечения рака мочевого пузыря, сообщает Reuters.

Благодаря этому пациенты с прогрессирующим раком мочевого пузыря, который метастазировал и рецидивировал после курса химиотерапии, теперь могут получить доступ к препарату Tecentriq, пока регулятивные органы Европы рассматривают заявку на его регистрацию.

В США данный препарат является первой и единственной иммунотерапией рака для лечения местнораспространенной или метастатической уротелиальной карциномы.

EAMS позволяет пациентам с опасными для жизни заболеваниями получить доступ к инновационным перспективным лекарственным средствам сразу после того, как MHRA вынесет решение о том, что польза от применения препарата превышает риски.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Roche
Компании
Roche Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд. (F. Hoffmann-La Roche Ltd, широко известная как Roche) — швейцарская фармацевтическая компания, одна из ведущих компаний в области фармацевтики и диагностики.
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