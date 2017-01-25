Великобритания включила Tecentriq в схему раннего доступа к препаратам

Препарат Tecentriq швейцарской фармацевтической компании Roche был включен в схему раннего доступа к препаратам (EAMS), получив одобрение членов Управления по контролю за оборотом лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании (MHRA) для лечения рака мочевого пузыря, сообщает Reuters.

Благодаря этому пациенты с прогрессирующим раком мочевого пузыря, который метастазировал и рецидивировал после курса химиотерапии, теперь могут получить доступ к препарату Tecentriq, пока регулятивные органы Европы рассматривают заявку на его регистрацию.

В США данный препарат является первой и единственной иммунотерапией рака для лечения местнораспространенной или метастатической уротелиальной карциномы.

EAMS позволяет пациентам с опасными для жизни заболеваниями получить доступ к инновационным перспективным лекарственным средствам сразу после того, как MHRA вынесет решение о том, что польза от применения препарата превышает риски.