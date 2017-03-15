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Великобритания включила dupilumab в схему раннего доступа к препаратам

15.03.2017

Препарат dupilumab французской фармкомпании Sanofi был включен в схему раннего доступа к препаратам (EAMS), получив одобрение членов Управления по контролю за оборотом лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании (MHRA) для лечения атопического дерматита, сообщает Reuters.

Dupilumab является моноклональным антителом, воздействующим на интерлейкин-4 (IL-4) и интерлейкин-13 (IL-13), которые играют одну из ключевых ролей в патогенезе атопического дерматита.

Препарат будет доступен для пациентов с тяжелой формой атопического дерматита, у которых не удалось добиться адекватного ответа на терапию одобренными лекарственными средствами.

В настоящее время заявка на регистрацию dupilumab находится на рассмотрении EMA и FDA. Ожидается, что FDA примет решение по препарату до конца текущего месяца.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Sanofi
Компании
Sanofi Sanofi (до лета 2011 года Sanofi-Aventis) — диверсифицированная фармацевтическая компания. Является одной из лидирующих мировых фармацевтических корпораций. Sanofi-Aventis работает более, чем в ста странах. Штаб-квартира компании находится в Париже.
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