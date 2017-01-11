Valeant продает подразделение Dendreon китайской компании Sanpower

Канадская фармацевтическая компания Valeant Pharmaceuticals объявила о достижении соглашения о продаже своего онкоподразделения Dendreon китайскому конгломерату Sanpower Group за 820 млн долл. наличными, сообщает FirstWord Pharma.

Как отметил исполнительный директор Valeant Джозеф Папа, сделка позволит компании оптимизировать продуктовый портфель, поскольку онкобизнес не является ключевым направлением ее деятельности.

Первым и единственным продуктом Dendreon на рынке является препарат для лечения рака предстательной железы у отдельных категорий пациентов Provenge (sipuleucel-T), одобренный в США в 2010 г., в Европе – в 2013 г.

В ноябре 2014 г. Dendreon объявила о банкротстве на фоне слабого показателя продаж Provenge. В 2015 г. канадская компания купила активы Dendreon более чем за 400 млн долл.

Днем ранее Valeant объявила о продаже 3 брендов по уходу за кожей французской косметической компании L'Oréal за 1,3 млрд долл.

По словам Джозефа Папы, Valeant избавляется от непрофильных активов, чтобы сократить объем задолженности.

В 2016 г. Valeant вела переговоры о продаже подразделения Salix Pharmaceuticals японской Takeda за 10 млрд долл., однако стороны не сошлись в цене. Valeant приобрела Salix Pharmaceuticals в 2015 г. за 11 млрд долл.