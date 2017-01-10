Valeant продает L'Oreal права на 3 бренда по уходу за кожей

Канадская фармацевтическая компания Valeant Pharmaceuticals International согласилась продать французской косметической компании L'Oreal 3 бренда по уходу за кожей – CeraVe, AcneFree и Ambi, сообщает Reuters. Сумма сделки – 1,3 млрд долл. Это почти в 8 раз больше общего ежегодного объема продаж этих брендов (168 млн долл.).

Разработанный в 2005 г. бренд CeraVe включает очищающие скрабы, увлажняющие средства и продукцию для детей. По словам представителя L'Oreal, это один из самых динамично развивающихся брендов по уходу за кожей в США. За последние 2 года рост объема продаж составил более 20%.

AcneFree включает средства для лечения акне и продукцию для очищения кожи, Ambi – средства для лечения черных точек и витилиго.