Вакцина против менингита Nimenrix одобрена для пациентов с 6 недель

Вакцина против менингита Nimenrix американской фармкомпании Pfizer одобрена в Европе для пациентов, начиная с 6 недель от роду, сообщает Fierce Pharma.

В настоящее время Nimenrix является единственной подобной вакциной, которая доступна в Европе для применения с 6 недель.

Ранее вакцина против менингококковой инфекции серогрупп A, C, W-135 и Y была одобрена для применения среди пациентов старше 1 года. Теперь первая доза может вводиться в 6 недель, вторая – 2 месяца спустя, а затем в 12 месяцев.

Одобрение основано на результатах III фазы клинических исследований, в которых приняли участие более тысячи новорожденных.

В 2015 году GlaxoSmithKline передала Pfizer права на квадривалентные ACWY-вакцины Nimenrix и Mencevax. Сумма сделки составила 130 млн долл.