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Вакцина против лихорадки Эбола компании Merck&Co. продемонстрировала эффективность

23.12.2016

Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале The Lancet, вакцина-кандидат rVSV-ZEBOV американских компаний Merck&Co. (за пределами США и Канады – MSD) и NewLink Genetics является эффективной против лихорадки Эбола, сообщает FirstWordPharma.

В ходе III фазы клинических исследований, прошедших в 2015 году в Гвинее, экспериментальная вакцина продемонстрировала 100% эффективность. В исследовании приняли участие 11 тысяч 841 человек, которые контактировали с больными. В результате ни один из 5 тысяч 837 человек, которым была введена вакцина, не заболел лихорадкой в течение 10 и более дней после вакцинации. В группе, где вакцинацию не проводили, было зафиксировано 23 случая заболевания.

В настоящее время исследуется безопасность вакцины для детей и для других уязвимых групп населения, например, людей, инфицированных ВИЧ.

Вакцина rVSV-ZEBOV была разработана при поддержке Агентства по здравоохранению Канады и лицензирована NewLink Genetics Corporation, у которой в 2014 году MSD приобрела лицензию на вакцину.

В январе Глобальный альянс по вакцинации и иммунизации (GAVI) согласился выделить 5 млн долл. на разработку вакцины при условии, что Merck направит заявку на одобрение препарата к концу 2017 г.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
вакцина
лихорадка Эбола
Компании
Merck Merck & Co., Inc. (за пределами США и Канады Merck Sharp & Dohme, MSD) образована в 1891 г. как американское подразделение немецкой фармкомпании, ныне Merck KgaA. После Первой мировой войны правительство США конфисковало активы немецких компаний и с 1917 г. Merck стал независимой американской фармацевтической компанией.
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19.12 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
19.12 ФармNEWS: «Алгоритм выбора пероральной терапии рассеянного склероза»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
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Current issue #42, 2016
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