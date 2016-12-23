Вакцина против лихорадки Эбола компании Merck&Co. продемонстрировала эффективность

Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале The Lancet, вакцина-кандидат rVSV-ZEBOV американских компаний Merck&Co. (за пределами США и Канады – MSD) и NewLink Genetics является эффективной против лихорадки Эбола, сообщает FirstWordPharma.

В ходе III фазы клинических исследований, прошедших в 2015 году в Гвинее, экспериментальная вакцина продемонстрировала 100% эффективность. В исследовании приняли участие 11 тысяч 841 человек, которые контактировали с больными. В результате ни один из 5 тысяч 837 человек, которым была введена вакцина, не заболел лихорадкой в течение 10 и более дней после вакцинации. В группе, где вакцинацию не проводили, было зафиксировано 23 случая заболевания.

В настоящее время исследуется безопасность вакцины для детей и для других уязвимых групп населения, например, людей, инфицированных ВИЧ.

Вакцина rVSV-ZEBOV была разработана при поддержке Агентства по здравоохранению Канады и лицензирована NewLink Genetics Corporation, у которой в 2014 году MSD приобрела лицензию на вакцину.

В январе Глобальный альянс по вакцинации и иммунизации (GAVI) согласился выделить 5 млн долл. на разработку вакцины при условии, что Merck направит заявку на одобрение препарата к концу 2017 г.