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В Узбекистане более 15% локализованной продукции придется на долю фармацевтики

10.03.2017

Более 15% локализованной продукции в Узбекистане в ближайшие три года придется на фармацевтические компании, сообщает Sputnik со ссылкой на программу локализации производства готовой продукции, комплектующих изделий и материалов на 2017-2019 годы.

В этот период в фармацевтике реализуют 179 проектов по производству лекарственных препаратов, которые ранее импортировали. АК «Узфармсаноат» и Академия наук с 2019 года приступят к выпуску нескольких видов субстанций на основе лекарственных растений, уровень локализации составит 80%.

Согласно действующему законодательству, включенные в программу локализации предприятия по решениям специальной межведомственной комиссии после экспертизы проектов на три года освобождаются от уплаты таможенных платежей (за исключением сборов за таможенное оформление) за ввозимое технологическое оборудование и запчасти к нему, а также не производимые в республике компоненты, которые используются в технологическом процессе при производстве локализуемой продукции. Они также освобождаются от уплаты налога на прибыль, единого налогового платежа (для субъектов, применяющих упрощенную систему налогообложения) в части продукции, произведенной по проектам локализации; налога на имущество в части основных производственных фондов, используемых для производства локализуемой продукции. По данным Минэкономики Узбекистана, только за последние пять лет в фармацевтической отрасли освоено 501,9 млн долл. инвестиций, введено в строй 99 новых промышленных объектов. Доля отечественных препаратов в общем объеме внутреннего фармацевтического рынка превысила 55%. Отечественные предприятия производят более 2 тыс. наименований лекарственных препаратов, средний уровень локализации составляет от 61,6% до 75%.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
фармпроизводство
Узбекистан
локализация
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06.03 «У редакционного камина» с Искрой Рейч
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