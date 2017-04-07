В уругвайских аптеках будут продавать марихуану

С июля текущего года аптеки Уругвая начнут продавать марихуану, сообщает Reuters.

Разрешение правительства на продажу марихуаны получили 16 аптек. Ожидается, что в ближайшие месяцы количество получивших лицензию аптек возрастет до 30.

Правительство страны надеется, что благодаря такому решению будет гарантировано качество продукта. Марихуана, предназначенная для продажи в аптеках, будет выращиваться производителями, получившими лицензию от государства.

Процесс продажи будет строго регулироваться правительством. Приобрести каннабис смогут только граждане Уругвая в возрасте от 18 лет. При этом они должны будут зарегистрироваться в государственном реестре. Одному человеку в месяц разрешается продавать не более 40 граммов и не более 10 граммов в неделю. Продажа марихуаны иностранцам запрещена.

Закон о легализации марихуаны в Уругвае был принят в 2013 г.