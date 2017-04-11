В США вложения биофармы в R&D в расчете на одного сотрудника выше, чем в других отраслях

В США биофармацевтические компании вкладывают в исследования и разработку ЛС в среднем в 12 раз больше средств, чем компании других отраслей промышленности, пишет «Фармперсонал».

Такие данные привела руководитель по развитию бизнеса департамента исследований и разработок Pfizer США Галина Вид, выступая 11 апреля на встрече экспертов фармотрасли и журналистов, посвященной 5-летию образовательной программы «Больше, чем образование», которую проводит компания Pfizer в партнерстве с ведущими вузами страны.

Как отметила Галина Вид, стоимость разработки нового лекарственного препарата (включая капитальные затраты и затраты на лекарства, не вышедшие на рынок) растет быстрыми темпами. Если в 1970-е годы расходы на разработку одного лекарства составляли в среднем 179 млн. долл. США, в 1980-е – 413 млн. долл., в 1990-е - 1 млрд. долл., то в 2013 г. расходы достигли 2,6 млрд. долл. При этом немногие новые препараты оказываются для компаний коммерчески успешными, подчеркнула Галина Вид. Только два из 10 утвержденных регуляторными органами лекарств обеспечивают доходы, превышающие затраты на исследования и разработку.