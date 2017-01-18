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В США определены лучшие работодатели в медтехе, фармацевтике и биотехе

18.01.2017

По данным ежегодного обзора MedReps Best Places to Work in Medical Sales, представленного порталом medreps.com, лучшими работодателями в сфере медицинских продаж в США стали компании Medtronic, Johnson & Johnson и Stryker, пишет «Фармперсонал». Обзор был подготовлен на основе опроса медицинских представителей в IV квартале 2016 г.

Отвечая на вопрос, где бы вы больше всего хотели работать, более трети из 1200 респондентов назвали свою текущую компанию. Остальные выбрали лучшего работодателя из списка компаний, входящих в Топ 500 по версии журнала Fortune, и списка компаний, выдвинутых профессиональным сообществом медпредставителей. Некоторые респонденты сами указывали имя предпочтительного работодателя. Таким образом список потенциальных победителей получился длинным и разнообразным, отмечают авторы обзора. Были также учтены голоса тех, кто голосовал за своего нынешнего работодателя.

Не удивительно, что каждый год наибольшее количество голосов получают самые крупные и известные компании. На этот раз организаторы решили расширить номинации и в дополнение к общему списку победителей добавили категории малый, средний и большой бизнес в каждом из трех продуктовых сегментов – медицинское оборудование, фармацевтика и биотехнологии.

В результате самыми привлекательными работодателями среди производителей медицинского оборудования и медтехники стали: среди крупных компаний – Medtronic, средних – ConMed, малых – AccuVein.

Лучшими работодателями среди фармацевтических компаний признаны: Johnson & Johnson (крупный бизнес), Regeneron (средний), Lundbeck (небольшой).

В биотехнологической отрасли наиболее предпочтительным местом работы, по мнению большинства медпредставителей, стали: Amgen (крупные компании), Biogen (средние), Genomind (малые).

Опрос, проведенный в рамках голосования, показал, что, несмотря на то, что в общем списке победителей оказались крупные компании, большинство медпредставителей (68%) предпочли бы работать в средних и небольших компаниях.

Интересно, что, несмотря на высокий уровень удовлетворенности работой (об этом заявили 70% опрошенных), 45% респондентов заявили, что они наверняка или возможно сменят место работы в следующем году.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
медпредставители
Компании
Amgen Amgen Inc. — мультнациональная биофармацевтическая компания, штаб квартира Amgen расположена в Южной Калифорнии в городе Cаузенд Оукс, с представительствами в более чем 50 странах.
Johnson & Johnson Johnson & Johnson (рус. Джонсон энд Джонсон) — американская компания, крупный производитель косметических и санитарно-гигиенических товаров, а также медицинского оборудования. Входит в список Fortune 1000. Штаб-квартира — в городе Нью-Брансуик, штат Нью-Джерси (США).
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Фармвестник-ТВ
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09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Технологии государственной важности
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2017
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