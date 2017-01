В США определены лучшие работодатели в медтехе, фармацевтике и биотехе

По данным ежегодного обзора MedReps Best Places to Work in Medical Sales, представленного порталом medreps.com, лучшими работодателями в сфере медицинских продаж в США стали компании Medtronic, Johnson & Johnson и Stryker, пишет «Фармперсонал». Обзор был подготовлен на основе опроса медицинских представителей в IV квартале 2016 г.

Отвечая на вопрос, где бы вы больше всего хотели работать, более трети из 1200 респондентов назвали свою текущую компанию. Остальные выбрали лучшего работодателя из списка компаний, входящих в Топ 500 по версии журнала Fortune, и списка компаний, выдвинутых профессиональным сообществом медпредставителей. Некоторые респонденты сами указывали имя предпочтительного работодателя. Таким образом список потенциальных победителей получился длинным и разнообразным, отмечают авторы обзора. Были также учтены голоса тех, кто голосовал за своего нынешнего работодателя.

Не удивительно, что каждый год наибольшее количество голосов получают самые крупные и известные компании. На этот раз организаторы решили расширить номинации и в дополнение к общему списку победителей добавили категории малый, средний и большой бизнес в каждом из трех продуктовых сегментов – медицинское оборудование, фармацевтика и биотехнологии.

В результате самыми привлекательными работодателями среди производителей медицинского оборудования и медтехники стали: среди крупных компаний – Medtronic, средних – ConMed, малых – AccuVein.

Лучшими работодателями среди фармацевтических компаний признаны: Johnson & Johnson (крупный бизнес), Regeneron (средний), Lundbeck (небольшой).

В биотехнологической отрасли наиболее предпочтительным местом работы, по мнению большинства медпредставителей, стали: Amgen (крупные компании), Biogen (средние), Genomind (малые).

Опрос, проведенный в рамках голосования, показал, что, несмотря на то, что в общем списке победителей оказались крупные компании, большинство медпредставителей (68%) предпочли бы работать в средних и небольших компаниях.

Интересно, что, несмотря на высокий уровень удовлетворенности работой (об этом заявили 70% опрошенных), 45% респондентов заявили, что они наверняка или возможно сменят место работы в следующем году.