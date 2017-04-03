В США началась II фаза клинических исследований вакцины против вируса Зика

В США проводится II фаза клинических исследований вакцины против вируса Зика, которую разрабатывают американские ученые, сообщает Reuters.

Ожидается, что предварительные результаты будут получены уже к концу 2017 г. Исследование завершится в 2019 г.

II фаза исследований будет состоять из двух этапов. На первом этапе будет тестироваться безопасность вакцины и ее способность стимулировать иммунную систему к выработке антител для борьбы с вирусом Зика. На втором этапе, который начнется в июне, ученые оценят, способна ли вакцина предотвращать заражение вирусом Зика.

В исследовании примут участие 2490 здоровых людей, проживающих в уже охваченных вирусом регионах, а также там, где вирус потенциально может распространиться, а именно в Пуэрто-Рико, Перу, Коста-Рике, Панаме, Мексике, а также в континентальных штатах США.

Несколько компаний разрабатывают вакцины против вируса Зика. Среди них - Sanofi SA, GlaxoSmithKline Plc и Takeda Pharmaceuticals.