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В США началась II фаза клинических исследований вакцины против вируса Зика

03.04.2017

В США проводится II фаза клинических исследований вакцины против вируса Зика, которую разрабатывают американские ученые, сообщает Reuters.

Ожидается, что предварительные результаты будут получены уже к концу 2017 г. Исследование завершится в 2019 г.

II фаза исследований будет состоять из двух этапов. На первом этапе будет тестироваться безопасность вакцины и ее способность стимулировать иммунную систему к выработке антител для борьбы с вирусом Зика. На втором этапе, который начнется в июне, ученые оценят, способна ли вакцина предотвращать заражение вирусом Зика.

В исследовании примут участие 2490 здоровых людей, проживающих в уже охваченных вирусом регионах, а также там, где вирус потенциально может распространиться, а именно в Пуэрто-Рико, Перу, Коста-Рике, Панаме, Мексике, а также в континентальных штатах США.

Несколько компаний разрабатывают вакцины против вируса Зика. Среди них - Sanofi SA, GlaxoSmithKline Plc и Takeda Pharmaceuticals.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
вакцина
вирус Зика
Компании
GlaxoSmithKline GlaxoSmithKline plc (GSK, LSE: GSK, NYSE: GSK) — британская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Штаб-квартира — в Брентфорде, пригороде Лондона.
Sanofi Sanofi (до лета 2011 года Sanofi-Aventis) — диверсифицированная фармацевтическая компания. Является одной из лидирующих мировых фармацевтических корпораций. Sanofi-Aventis работает более, чем в ста странах. Штаб-квартира компании находится в Париже.
Takeda Такеда Россия-СНГ входит в состав Takeda Pharmaceutical Company Limited (Takeda) с сентября 2011 года. Как крупнейшая фармацевтическая компания в Японии и один из мировых лидеров индустрии, Takeda придерживается стремления к улучшению здоровья пациентов по всему миру путем внедрения ведущих инноваций в области медицины.
Фармвестник-ТВ
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23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
СВЕЖИЙ НОМЕР
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