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В результате Brexit выход новых препаратов на рынок Великобритании задержится до 2 лет

10.02.2017

В результате выхода Великобритании из ЕС британцы будут получать доступ к новым жизненно важными лекарственным средствам с задержкой до 2 лет, сообщает британская газета The Independent.

Как заявил министр здравоохранения Джереми Хант, по сравнению с европейским наш рынок небольшой. Фармкомпании могут принять решение выходить на рынок Великобритании далеко не в первую очередь. Таким образом возникнет задержка в получении пациентами нашей страны доступа к жизненно важным препаратам.

Председатель Управления по контролю за оборотом лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании профессор Майкл Роулинз сообщил о том, что Brexit приведет к тому, что Япония, США и Европа будут получать доступ к новым препаратам быстрее, поскольку рынок Великобритании составляет лишь 3% от мирового рынка, и, таким образом, Соединенное Королевство «окажется в конце очереди».

По словам Дэвида Джеффриса, вице-президента японской фармкомпании Eisai, штат которой в Великобритании насчитывает 450 человек, в результате выхода Соединенного Королевства из ЕС британцы получат доступ к новым препаратам на полтора или даже два года позже, чем если бы страна осталась в составе Евросоюза.

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Метки
Великобритания
Евросоюз
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02.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #1
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