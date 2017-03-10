В рейтинг лучших работодателей мира по версии The Top Employers Institute вошли фармкомпании

The Top Employers Institute представил результаты ежегодного международного исследования по выявлению ведущих работодателей мира. Фармкомпании 105 раз упоминались в исследовании. Некоторые из них оказались среди лучших работодателей сразу в нескольких регионах.

В глобальном рейтинге среди 320 лучших работодателей представлены компании Merck, DHL Suplay Chain (подразделение компании оказывает логистические услуги в т.ч. в фармотрасли), EMD. В рейтинг лучших работодателей Европы вошли MSD , AbbVie, Merck, Abbott, Sandos, Hexal AG, Olympus, Novartis.

Среди 14 лучших российских работодателей - Boehringer Ingelheim Russia, Novartis и «Такеда».

Рейтинг лучших работодателей формируется по следующим критериям: наличие стратегии работы с талантами, управление эффективностью труда, развитие лидерских качеств сотрудников и корпоративной культуры. Кроме того, проводятся опросы для выявления передовых приемов работы отделов кадров, в ходе которых определяются компании, создающие условия для профессионального и личного развития сотрудников.

Top Employer Institute занимается сертификацией крупнейших компаний-работодателей во всем мире. При оценке учитываются условия труда в компании, ее стратегия управления талантами и планирование рабочих ресурсов, развитие лидерства и корпоративная культура.