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В рейтинг лучших работодателей мира по версии The Top Employers Institute вошли фармкомпании

10.03.2017

The Top Employers Institute представил результаты ежегодного международного исследования по выявлению ведущих работодателей мира. Фармкомпании 105 раз упоминались в исследовании. Некоторые из них оказались среди лучших работодателей сразу в нескольких регионах.

В глобальном рейтинге среди 320 лучших работодателей представлены компании Merck, DHL Suplay Chain (подразделение компании оказывает логистические услуги в т.ч. в фармотрасли), EMD. В рейтинг лучших работодателей Европы вошли MSD , AbbVie, Merck, Abbott, Sandos, Hexal AG, Olympus, Novartis.

Среди 14 лучших российских работодателей - Boehringer Ingelheim Russia, Novartis и «Такеда».

Рейтинг лучших работодателей формируется по следующим критериям: наличие стратегии работы с талантами, управление эффективностью труда, развитие лидерских качеств сотрудников и корпоративной культуры. Кроме того, проводятся опросы для выявления передовых приемов работы отделов кадров, в ходе которых определяются компании, создающие условия для профессионального и личного развития сотрудников.

Top Employer Institute занимается сертификацией крупнейших компаний-работодателей во всем мире. При оценке учитываются условия труда в компании, ее стратегия управления талантами и планирование рабочих ресурсов, развитие лидерства и корпоративная культура.

Автор: Елена Григорьева, «Фармперсонал»
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Компании
AbbVie AbbVie – американская биофармацевтическая компания, основана 1 января 2013 г. после разделения Abbott Laboratories. AbbVie котируется на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), на бирже NYSE Euronext Paris, начиная с 2 января 2013 года, под символом «ABBV». Штаб-квартира в городе Северный Чикаго, штат Иллинойс.
Boehringer Ingelheim Boehringer Ingelheim — немецкая фармацевтическая компания. Основана в 1885 году в Ингельхайме (земля Рейнланд-Пфальц) немецким химиком Альбертом Берингером для производства винной кислоты
Merck Merck & Co., Inc. (за пределами США и Канады Merck Sharp & Dohme, MSD) образована в 1891 г. как американское подразделение немецкой фармкомпании, ныне Merck KgaA. После Первой мировой войны правительство США конфисковало активы немецких компаний и с 1917 г. Merck стал независимой американской фармацевтической компанией.
Novartis Novartis International AG — транснациональная фармацевтическая корпорация, второй по размерам рыночной доли в Европе производитель фармацевтических препаратов. Компания работает в 140 странах со Штаб-квартирой в Базеле, Швейцария.
Takeda Такеда Россия-СНГ входит в состав Takeda Pharmaceutical Company Limited (Takeda) с сентября 2011 года. Как крупнейшая фармацевтическая компания в Японии и один из мировых лидеров индустрии, Takeda придерживается стремления к улучшению здоровья пациентов по всему миру путем внедрения ведущих инноваций в области медицины.
Фармвестник-ТВ
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
07.03 «7 дней за 7 минут» с Иваном Глушковым
06.03 «У редакционного камина» с Искрой Рейч
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №7
Дипломированные курьеры
Current issue #7, 2017
Молочные реки, кисельные берега
Слово на миллион
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