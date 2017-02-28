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В конце 2016 г. рынок слияний/поглощений в фармотрасли взял паузу перед выборами в США

28.02.2017

В конце 2016 г. мир ожидал результатов ноябрьских выборов Президента США. Не стала исключением и фармотрасль. Активность в области M&A фактически заморозилась. Исключением стали лишь две компании – Pfizer и Shire, пишет Evaluate Pharma.

В IV квартале 2016 г. активность на рынке слияний/поглощений резко пошла на спад. За этот период было заключено всего 34 сделки на общую сумму 5,4 млрд долл. Для сравнения, в III квартале 2015 г. заключено 49 сделок на сумму 26,7 млрд долл., в IV – 65 сделок на сумму 29,5 млрд долл.

Крупнейшая сделка минувшего года между ирландской Shire и американской Baxalta (32 млрд долл.) была объявлена в январе, а завершена в июне. Затем в августе американская Pfizer объявила о приобретении другой американской компании Medivation за 14 млрд долл. (табл.) и через месяц закрыла сделку, которая стала последней крупной сделкой 2016 г.

Более подробно читайте в ближайшем номере «ФВ»

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
слияния/поглощения
Компании
Pfizer Американская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Главным блокбастером компании является Липитор (Аторвастатин, используется для снижения уровня холестерина в крови). Также компания продает такие бренды как Лирика, Дифлюкан, Зитромакс, Виагра, Целебрекс. Акции компании Pfizer включены в базу расчёта Промышленного индекса Доу-Джонса 8 апреля 2004 года. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр находится в Гротоне, штат Коннектикут.
Фармвестник-ТВ
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22.02 «Актуальный репортаж» VIII Аптечный Саммит «Эффективное управление аптечной сетью»
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