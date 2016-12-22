В Колумбии цена на противоопухолевый препарат компании Novartis снижена на 44%

Правительство Колумбии снизило цену на противоопухолевый препарат imatinib (торговое наименование Glivec/Gleevec), разработанный швейцарской фармкомпанией Novartis, на 44%, сообщает Reuters. Эта мера была принята после провала переговоров между компанией и властями.

По существующему законодательству Колумбии, Novartis будет обязана продавать препарат по новой цене, которая составляет 27,6 долл. за 400 мг вместо 49 долл.

В Колумбии препарат назначен 2,5 тыс. пациентам.

Решение правительства Колумбии об одностороннем снижении цены на imatinib не является принудительным лицензированием, когда патент на препарат признается недействительным и дженериковые компании получают право на производство и продажу более дешевого аналога.