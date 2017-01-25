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Лента · В мире
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В Китае виновная в нелегальной торговле вакцинами осуждена на 19 лет

25.01.2017

Пан Хунвэй, главная участница нелегального бизнеса по продаже вакцин, приговорена к 19 годам тюремного заключения, сообщает FiercePharma. Ее дочь Сунь Ци, отвечавшая за финансовую сторону бизнеса, получила 6 лет тюрьмы.

С июня 2013 г. по апрель 2015 г. Пан Хунвэй с помощью дочери закупала вакцины против бешенства, энцефалита, ХИБ-инфекции, гепатита B и ротавирусной инфекции, а затем перепродавала их по всей стране без лицензии на подобную деятельность. Всего она заработала около 75 млн юаней (11 млн долл.).

Основной причиной столь длительного тюремного заключения является то, что преступница хранила и транспортировала вакцины в ненадлежащих условиях, что серьезно повлияло на их безопасность. Кроме того, Пан Хунвэй ранее уже была осуждена на 3 года тюрьмы с 5-летней отсрочкой приведения приговора в исполнение за аналогичное преступление. Общий срок заключения – 19 лет.

Пан Хунвэй и Сунь Ци не единственные обвиняемые по делу о незаконной торговле вакцинами. По состоянию на ноябрь 2016 г. арестованы 324 человека, еще 100 находятся под следствием по обвинению в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.

По состоянию на апрель 2016 г. уволены или понижены в должности 357 чиновников, связанных с распространением вакцин в КНР.

Почти одновременно с судебными процедурами в Китае стартовала реформа в области дистрибуции вакцин, призванная сделать процесс более простым и прозрачным.

В частности, упразднены промежуточные дистрибьюторы, что привело к временному дефициту вакцин в китайских лечебных учреждениях.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
вакцина
нелегальный оборот
Китай
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24.01 «7 дней за 7 минут» с Ларисой Попович
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Кто успел, тот присел
Лед тронется
Бремя четырех
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