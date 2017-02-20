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В Казахстане упразднен Комитет оплаты медицинских услуг

20.02.2017

В связи с внедрением системы обязательного медицинского страхования упраздняется Комитет оплаты медицинских услуг МЗ РК. Об этом сообщил 16 февраля 2017 г. министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов. Комитет оплаты медицинских услуг был создан в 2009 г. в результате разделения Комитета по контролю в сфере оказания медицинских услуг МЗ РК на Комитет оплаты медицинских услуг и Комитет контроля медицинской и фармацевтической деятельности. Основными функциями Комитета оплаты медицинских услуг МЗ РК были контроль качества и объема оказанных медицинских услуг по гарантированному объему бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), выбор поставщика услуг и оплата оказанных медуслуг по ГОБМП.

Функции упраздняемого комитета принимает создаваемый Фонд обязательного социального медицинского страхования (ФОСМС). Кроме этого, в Национальную комиссию по модернизации экономики РК внесено предложение МЗ РК о передаче ФОСМС функций единого дистрибьютора лекарственных средств и изделий медицинского назначения, то есть ТОО «СК Фармация». Таким образом, все функции по ГОБМП (количество и качество медуслуг, закупки и логистика ЛС и ИМН) будут сосредоточены в ФОСМС.

Автор: Елена Сон
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Метки
Казахстан
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14.02 «7 дней за 7 минут» с Дмитрием Погребинским
13.02 «ФармNEWS»: РАФМ «Итоги ушедшего 2016 года и прогноз на текущий 2017 год»
СВЕЖИЙ НОМЕР
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