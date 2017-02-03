В Канаде одобрен препарат Kevzara

Французская фармкомпания Sanofi и американская биотехнологическая компания Regeneron Pharmaceuticals объявили о том, что регуляторные органы Канады одобрили препарат Kevzara (sarilumab), сообщает The Pharma Letter. Это стало первым одобрением препарата.

Sarilumab предназначен для лечения пациентов с умеренной и тяжелой формой активного ревматоидного артрита, которым не подошла другая терапия.

В первом квартале 2017 года фармпроизводители намерены повторно подать заявку на одобрение препарата в США. Ранее FDA отказалось одобрить препарат в связи с тем, что на заводе Sanofi Le Trait, где осуществлялись заключительные стадии производства, были обнаружены определенные дефекты.

Также в этом году Sanofi и Regeneron ожидают получить решение EMA касательно Kevzara.