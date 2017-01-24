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В Канаде на упаковках опиоидных препаратов будут размещаться предупреждения

24.01.2017

Министерство здравоохранения Канады намерено сделать обязательным размещение на упаковках обезболивающих препаратов предупреждений, подобных тем, которые размещаются на упаковках сигарет, сообщает Reuters. Данная мера предпринимается в рамках борьбы со смертностью от опиоидных лекарственных средств.

Министр здравоохранения страны Джейн Филпотт заявила о том, что предупреждения известят граждан о риске, связанном с привыканием и передозировкой опиоидными препаратами. Подробный проект будет опубликован в феврале. В марте консультативная группа обсудит вторую меру – внесение изменений в инструкцию по применению опиоидных препаратов, а также противопоказания к их применению.

Фармкомпании поддержали меры, нацеленные на усиление безопасности пациентов. Некоторые компании пока предпочли воздержаться от комментариев. Ряд врачей, а также экспертов области здравоохранения считают, что таких мер может быть недостаточно, да и вводят их слишком поздно. По их словам, подобные предупреждения могли изменить ситуацию в 2007-2008 годах, но не сейчас, когда спрос на опиоиды крайне значителен.

В Канаде значительно возросла смертность от передозировок. За последние шесть лет в самой густонаселенной провинции Онтарио количество смертей от передозировки опиоидными препаратами увеличилось на 40%, а в провинции Саскачеван c 2010 года смертность из-за опиоидов возросла более, чем в два раза.

Филпотт назвала опиоидную эпидемию самой значительной проблемой общественного здравоохранения в стране и пообещала сделать все возможное для того, чтобы изменить ситуацию.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
наркозависимость
обезболивающие препараты
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16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
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