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Лента · В мире
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В Южной Корее задержаны россияне за торговлю северокорейскими медикаментами

30.03.2017

Генконсульство России в Пусане подтверждает задержание в Южной Корее трех россиян по подозрению в незаконном ввозе медикаментов из КНДР и оказывает им все необходимое содействие, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя российской дипмиссии.

Ранее о задержании россиян со ссылкой на полицию города Пусан сообщили южнокорейские СМИ, по данным которых у трех граждан РФ изъяты 205 упаковок медикаментов шести видов на общую сумму около 9 млн южнокорейских вон (около 8 тыс. долл.). Согласно закону Южной Кореи, импорт медикаментов и других товаров из КНДР предполагает получение специального разрешения от южнокорейского министерства по делам объединения.

По словам сотрудника дипмиссии, задержанным инкриминируется ввоз медикаментов без необходимой документации, незаконное их распространение и нарушение запрета на ввоз любых товаров из КНДР. Он отметил, что данных о том, какое именно наказание может грозить россиянам, пока нет.

Он также пояснил, что для большинства нетяжелых правонарушений наказание дается условное с последующей депортацией. При этом он подчеркнул, что меру наказания может определить только суд.

Дата судебного рассмотрения пока не назначена. Гражданам России предоставлен переводчик и бесплатный государственный защитник.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
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