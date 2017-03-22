В ЮАР изъяты препараты для повышения мужской потенции на сумму 1,63 млн долл.

Сотрудники таможни аэропорта Южно-Африканской Республики изъяли препараты для повышения мужской потенции на сумму 20,6 млн южноафриканских рандов (1,63 млн долл.), которые перевозились из Индии в Свазиленд, пишет Reuters.

Посылку с 80 тыс. таблетками и 126 тыс. пакетиками с желе пытались провезти транзитом через Йоханнесбург. Именно в аэропорту этого города лекарственные средства были обнаружены.

Для импорта данных препаратов необходима лицензия. Все лекарства изъяты и направлены на экспертизу. Получатели и отправители посылки устанавливаются.