В японской аптечной сети обнаружен фальшивый препарат Harvoni

В аптечной сети в г. Нара (Япония) обнаружен фальшивый препарат для лечения гепатита C Harvoni, сообщает газета The Mainichi со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии. Оригинальный препарат разработан и производится американской биотехнологической компанией Gilead Sciences, Inc.

По словам представителя японского подразделения Gilead Sciences, установлено, что фальшивые таблетки попали в аптечную сеть через неофициальных поставщиков.

Состав фальшивого препарата в настоящее время изучается. Представители американской компании советуют пациентам обращать внимание на форму таблеток и маркировку на них и сообщать в органы здравоохранения или аптеки о нарушениях.

Оригинальные таблетки ромбовидной формы и оранжевого цвета. Они имеют маркировку «GSI» или «7985».

Подделки обычно имеют пурпурный или светло-желтый цвет и овальную форму.