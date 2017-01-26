В IV квартале объем продаж Celgene составил около 3 млрд долл.

В IV квартале 2016 г. объем продаж американской биотехнологической компании Celgene увеличился на 17% и составил около 3 млрд долл. на фоне роста показателей по препаратам Revlimid, Pomalyst и Otezla, сообщает FirstWord Pharma.

Квартальная прибыль сократилась и составила 428,9 млн долл. против 561 млн долл. соответственно. Это обусловлено, в основном, ростом расходов на R&D, что связано с приобретением компании Acetylon Pharmaceuticals.

В 2016 г. объем продаж вырос на 22% и составил 11,2 млрд долл. Чистая прибыль составила 2 млрд долл. по сравнению с 1,6 млрд долл. в 2015 г.

По прогнозу Celgene, в 2017 г. объем продаж составит 13–13,4 млрд долл., прибыль на акцию – 7,10–7,25 долл. Аналитики ожидают, что объем продаж составит 13,3 млрд долл., прибыль на акцию – 7,13 долл.