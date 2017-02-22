 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
22.02 «Актуальный репортаж» VIII Аптечный Саммит «Эффективное управление аптечной сетью»
22.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #2
21.02 «У редакционного камина» с Германом Клименко
20.02 «7 дней за 7 минут» с Юрием Крестинским
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №6
Боевой листок
Фармачаяния
Экспортная декларация
Бремя социалки
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
145

В IV квартале 2016 г. объем продаж рецептурных препаратов Bayer вырос на 7,3%

22.02.2017

В IV квартале 2016 г. объем продаж рецептурных препаратов немецкой химико-фармацевтической компании Bayer увеличился на 7,3% и составил 4,3 млрд евро (4,5 млрд долл.), в основном, за счет показателей по ключевым препаратам, в т.ч. Eylea и Xarelto, сообщает FirstWord Pharma.

Общий объем продаж компании вырос на 4,7% – до 11,8 млрд евро (12,4 млрд долл.).

Квартальная прибыль упала на 26,1% и составила 453 млн евро (476 млн долл.). Аналитики прогнозировали 712 млн евро (748 млн долл.).

Продажи Xarelto выросли на 28,6% – до 836 млн евро (879 млн долл.). Показатель по Eylea увеличился на 20,3% и составил 426 млн евро (448 млн долл.).

За весь 2016 г. объем продаж рецептурных препаратов вырос на 7,3% и составил 16,4 млрд евро (17,2 млрд долл.). Продажи ключевых препаратов увеличился на 28% – до 5,4 млрд евро (5,7 млрд долл.) против 4,2 млрд евро (4,4 млрд долл.). Общий объем продаж за год вырос на 1,5% и составил 46,8 млрд евро (49,2 млрд долл.). Чистая прибыль увеличилась на 10,2% – до 4,5 млрд евро (4,7 млрд долл.).

По прогнозу Bayer, в 2017 г. объем продаж рецептурных лекарств составит более 17 млрд евро (17,9 млрд долл.). Ожидается, что общий объем продаж препаратов Adempas, Eylea, Stivarga, Xarelto и Xofigo превысит 6 млрд евро (6,3 млрд долл.). Общий объем продаж прогнозируется на уровне 49 млрд евро (51,5 млрд долл.).

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
09.02.2017 Хarelto эффективен при лечении некоторых заболеваний сердечно-сосудистой системы
12.12.2016 Bayer и Versant Ventures создали совместную исследовательскую компанию
09.11.2016 Bayer и НТФФ «Полисан» расширяют сотрудничество
07.11.2016 Bayer добивается расширения показаний по препарату regorafenib
27.10.2016 Пролонгированный прием контрацептивов: миф или безопасная реальность?
Метки
Bayer
Фармвестник-ТВ
22.02 «Актуальный репортаж» VIII Аптечный Саммит «Эффективное управление аптечной сетью»
22.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #2
21.02 «У редакционного камина» с Германом Клименко
20.02 «7 дней за 7 минут» с Юрием Крестинским
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №6
Боевой листок
Фармачаяния
Экспортная декларация
Бремя социалки
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Февраль 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 01 02 03 04 05
Яндекс.Метрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения