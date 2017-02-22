В IV квартале 2016 г. объем продаж рецептурных препаратов Bayer вырос на 7,3%

В IV квартале 2016 г. объем продаж рецептурных препаратов немецкой химико-фармацевтической компании Bayer увеличился на 7,3% и составил 4,3 млрд евро (4,5 млрд долл.), в основном, за счет показателей по ключевым препаратам, в т.ч. Eylea и Xarelto, сообщает FirstWord Pharma.

Общий объем продаж компании вырос на 4,7% – до 11,8 млрд евро (12,4 млрд долл.).

Квартальная прибыль упала на 26,1% и составила 453 млн евро (476 млн долл.). Аналитики прогнозировали 712 млн евро (748 млн долл.).

Продажи Xarelto выросли на 28,6% – до 836 млн евро (879 млн долл.). Показатель по Eylea увеличился на 20,3% и составил 426 млн евро (448 млн долл.).

За весь 2016 г. объем продаж рецептурных препаратов вырос на 7,3% и составил 16,4 млрд евро (17,2 млрд долл.). Продажи ключевых препаратов увеличился на 28% – до 5,4 млрд евро (5,7 млрд долл.) против 4,2 млрд евро (4,4 млрд долл.). Общий объем продаж за год вырос на 1,5% и составил 46,8 млрд евро (49,2 млрд долл.). Чистая прибыль увеличилась на 10,2% – до 4,5 млрд евро (4,7 млрд долл.).

По прогнозу Bayer, в 2017 г. объем продаж рецептурных лекарств составит более 17 млрд евро (17,9 млрд долл.). Ожидается, что общий объем продаж препаратов Adempas, Eylea, Stivarga, Xarelto и Xofigo превысит 6 млрд евро (6,3 млрд долл.). Общий объем продаж прогнозируется на уровне 49 млрд евро (51,5 млрд долл.).