 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
25.01 «ФармNEWS»: Социальная значимость профилактики и лечения онкологических заболеваний
24.01 «7 дней за 7 минут» с Ларисой Попович
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
СЕЙЧАС В ЭФИРЕ
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Кто успел, тот присел
Лед тронется
Бремя четырех
Лекарственная перезагрузка
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
131

В IV квартале 2016 г. объем продаж инновационных препаратов Novartis сократился на 3%

25.01.2017

В IV квартале 2016 г. объем продаж подразделения Innovative Medicines швейцарской фармацевтической компании Novartis сократился на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. и составил 8,3 млрд долл., говорится в пресс-релизе. В основном, сокращение произошло из-за потери патентной защиты на препарат Gleevec/Glivec в США.

Продажи дженерикового подразделения (Sandoz) выросли на 2% – до 2,6 млрд долл.

Показатель по офтальмологическому подразделению (Alcon) снизился на 2% – до 1,4 млрд долл.

Как заявили в Novartis, рассматриваются различные альтернативы для Alcon, включая IPO и выделение в самостоятельную компанию. При этом об офтальмологических лекарственных препаратах речь не идет, поскольку этот бизнес-юнит успешно интегрирован в подразделение Innovative Medicines. Решение относительно Alcon будет принято до конца 2017 г.

Общий квартальный объем продаж компании снизился на 2% – до 12,3 млрд долл.

Квартальная чистая прибыль упала на 11% – до 936 млн долл.

В 2016 г. объем продаж составил 48,5 млрд долл., чистая прибыль – 6,7 млрд долл.

Продажи Innovative Medicines снизились на 2% – до 32,6 млрд долл.

Объем продаж Sandoz вырос на 1% – до 10,1 млрд долл.

Показатель по Alcon сократился на 3% – до 5,8 млрд долл.

Совет директоров Novartis принял решение о повышении дивидендов за 2016 г. на 2% – с 2,70 до 2,75 швейцарских франков на акцию и обратном выкупе акций на сумму до 5 млрд долл.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
23.01.2017 Греческие власти расследуют обвинения в коррупции в отношении Novartis
18.01.2017 Novartis может увеличить инвестиции в США в случае снижения налоговой ставки
16.01.2017 Апелляционный суд США согласился рассмотреть ходатайство Novartis
09.01.2017 Novartis приобрела у Ionis права на два препарата
22.12.2016 В Колумбии цена на противоопухолевый препарат компании Novartis снижена на 44%
Метки
Novartis
Компании
Novartis Novartis International AG — транснациональная фармацевтическая корпорация, второй по размерам рыночной доли в Европе производитель фармацевтических препаратов. Компания работает в 140 странах со Штаб-квартирой в Базеле, Швейцария.
Добавить комментарий
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи
Фармвестник-ТВ
25.01 «ФармNEWS»: Социальная значимость профилактики и лечения онкологических заболеваний
24.01 «7 дней за 7 минут» с Ларисой Попович
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Кто успел, тот присел
Лед тронется
Бремя четырех
Лекарственная перезагрузка
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Январь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
Яндекс.Метрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения