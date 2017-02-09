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В IV квартале 2016 г. объем продаж GlaxoSmithKline вырос на 21%

09.02.2017

В IV квартале 2016 г. объем продаж британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline увеличился на 21% и составил 7,6 млрд фунтов стерлингов (9,5 млрд долл.), сообщает FirstWord Pharma. Аналитики прогнозировали 7,5 млрд фунтов (9,4 млрд долл.). Рост объема продаж обусловлен показателями по новым препаратам, в т.ч.Tivicay, Triumeq и Relvar/Breo Ellipta.

Квартальный объем продаж препарата Advair/Seretide упал на 20% и составил 975 млн фунтов (1,2 млрд долл.). Израильская Teva получила одобрение FDA на препарат AirDuo RespiClick, содержащий активный ингредиент, аналогичный Advair/Seretide. Британская компания выступила с предупреждением о том, что дженерик не является полной заменой оригинальному препарату. Между тем, FDA уже рассматривает аналоги Advair, разработанные голландской Mylan и иорданской Hikma Pharmaceuticals в сотрудничестве с британской Vectura Group.

В IV квартале объем продаж антиретровирусных препаратов достиг 1 млрд фунтов.

Продажи Relvar/Breo Ellipta составили 207 млн фунтов (259 млн долл.).

Квартальная прибыль сократилась и составила 257 млн фунтов (321 млн долл.) против 354 млн фунтов (442 млн долл.) годом ранее.

В 2016 г. объем продаж GSK вырос на 17% и составил 27,9 млрд фунтов (35 млрд долл.). Аналитики прогнозировали 27,7 млрд фунтов (34,7 млрд долл.).

Чистая прибыль за год сократилась с 8,4 млрд фунтов (10,5 млрд долл.) в 2015 г. до 912 млн фунтов (1,1 млрд долл.).

В GSK прогнозируют, что появление на американском рынке аналогов Advair приведет к сокращению продаж оригинального препарата в 2017 г. до 1 млрд фунтов (1,3 млрд долл.) против 3,5 млрд фунтов. (4,4 млрд долл.) в 2016 г.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
GlaxoSmithKline
Компании
GlaxoSmithKline GlaxoSmithKline plc (GSK, LSE: GSK, NYSE: GSK) — британская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Штаб-квартира — в Брентфорде, пригороде Лондона.
Teva Teva Pharmaceutical Industries — израильская фармацевтическая компания, крупнейший в мире производитель непатентованных лекарственных средств (дженериков).
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02.02 «У редакционного камина» с Владимиром Гурдусом
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