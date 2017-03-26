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В Индии попугаи уничтожают сырье для обезболивающих препаратов

26.03.2017

Попугаи, пристрастившиеся к опию, уничтожают урожай на маковых полях в Индии. По данным некоторых фермеров, из-за птиц они теряют около 10% собранного сырья, сообщает британская газета Mirror.

Птицы поджидают, когда рабочие надрежут коробочки с маком, затем откусывают стебель и улетают. После того как попугаи съедят мак, они спят в течение нескольких часов. Из-за этого они часто падают с деревьев и разбиваются насмерть.

Впервые явление было замечено в 2015 г. в одном из регионов Индии – штате Раджастхан, затем оно распространилось и на другие. Фермеры теперь утверждают, что получают предупреждения от правительственного департамента по наркотикам из-за снижения урожайности. Как утверждают некоторые из них, потери составляют до 10% урожая отдела по борьбе с наркотиками, который контролирует выращивание опиума, за их снижение урожайности.

Интересно, что Индия получила лицензию от Международного комитета по контролю над наркотиками (МККН) на производство и переработку опия только в 2014 г. Такие лицензии имеют также Австралия, Франция, Венгрия, Испания и Турция. Они под строгим контролем МККН производят из опия наркотические анальгетики.

При этом выращивается только такое количество сырья, которое необходимо для фармацевтической промышленности. В 1961 г. была создана Единая конвенция о наркотических средствах, а в 1971 г. – Конвенция о психотропных веществах, согласно этим документам МККН ежегодно утверждает международную квоту на наркотические средства и психотропные вещества на основании расчета потребности в них, представляемого правительствами стран, имеющих лицензию.

Около 54% от всех мировых площадей, засаженных маком, приходится на Турцию. По данным Турецкого комитета зерновых культур, большая часть изготовляемого в Турции опия (до 95%) легально экспортируется за рубеж, где применяется в медицинских целях. Крупнейшим импортером опия являются США, покрывающие 80% потребности своей фармацевтической промышленности за счет опия из Турции.

В Индии государство выдает фермерам лицензии на выращивание мака. Чиновники предварительно собирают сведения о фермерах. С ними заключается ежегодное соглашение, где обозначены размеры и границы их опийных полей. Перед тем, как составить детальную карту участка, власти выясняют, как претендент пользовался землей последние три года и каких успехов добивался. В лицензии называют предполагаемый урожай и закупочную цену.

Фото: AFP

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
обезболивающие препараты
Фармвестник-ТВ
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13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №9
Фармреслинг
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