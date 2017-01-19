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В GlaxoSmithKline назначен новый президент по глобальному фармбизнесу

19.01.2017

Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline объявила о назначении Люка Майлза на должность президента по глобальному фармбизнесу вместо Аббаса Хуссейна, который объявил об уходе из компании, сообщает FirstWord Pharma.

Как отметила Эмма Уолмсли, которая возглавит GSK с апреля 2017 г., У Люка Майлза огромный опыт работы в R&D и коммерческой области.

До нового назначения Люк Майлз занимал пост исполнительного вице-президента по европейскому бизнесу шведско-британской фармкомпании AstraZeneca.

Аббас Хуссейн рассматривался в качестве потенциального кандидата на пост исполнительного директора GlaxoSmithKline после ухода нынешнего руководителя Эндрю Уитти в конце марта.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
GlaxoSmithKline
назначение
Компании
AstraZeneca Англо-шведская фармацевтическая компания, зарегистрированная в Великобритании. Является одной из крупнейших фармацевтических компаний в мире. Компания занимает 281 место в Fortune Global 500 за 2011 год.
GlaxoSmithKline GlaxoSmithKline plc (GSK, LSE: GSK, NYSE: GSK) — британская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Штаб-квартира — в Брентфорде, пригороде Лондона.
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28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Технологии государственной важности
Сделано в Кургане
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