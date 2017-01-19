В GlaxoSmithKline назначен новый президент по глобальному фармбизнесу

Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline объявила о назначении Люка Майлза на должность президента по глобальному фармбизнесу вместо Аббаса Хуссейна, который объявил об уходе из компании, сообщает FirstWord Pharma.

Как отметила Эмма Уолмсли, которая возглавит GSK с апреля 2017 г., У Люка Майлза огромный опыт работы в R&D и коммерческой области.

До нового назначения Люк Майлз занимал пост исполнительного вице-президента по европейскому бизнесу шведско-британской фармкомпании AstraZeneca.

Аббас Хуссейн рассматривался в качестве потенциального кандидата на пост исполнительного директора GlaxoSmithKline после ухода нынешнего руководителя Эндрю Уитти в конце марта.