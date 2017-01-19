В Европе одобрен препарат Suliqua для лечения диабета

Европейские регуляторы одобрили Suliqua производства французской фармкомпании Sanofi для лечения диабета 2 типа, сообщает PharmaTimes.

Терапия является комбинацией insulin glargine и lixisenatide. Suliqua была одобрена для применения в комбинации с metformin для улучшения контроля гликемии, когда он не обеспечен терапией metformin или metformin в комбинации с другим пероральным препаратом, понижающим уровень глюкозы, или с базальным инсулином.

В ходе III фазы клинических исследований Suliqua продемонстрировал большее снижение уровня глюкозы в крови по сравнению с lixisenatide и insulin glargine.

В соответствии с лицензионным соглашением по lixisenatide между Sanofi и датской Zealand Pharma, в результате одобрения Sanofi заплатит датскому фармпроизводителю 10 млн долл. Кроме того, Zealand имеет право на получение оставшихся поэтапных платежей в размере до 100 млн долл., а также выраженных двузначной цифрой роялти с международных продаж.