В Европе одобрен инсулин быстрого действия компании Novo Nordisk

Европейские регуляторы одобрили инсулин быстрого действия Fiasp производства датской фармкомпании Novo Nordisk для лечения сахарного диабета у взрослых, сообщает PharmaTimes.

Fiasp представляет собой инсулин быстрого действия, который улучшает контроль за пиками постпрандиальной гликемии и разработан для лечения пациентов с диабетом 1 и 2 типа.

Препарат является новой формой NovoRapid: производители добавили два новых вспомогательных вещества для обеспечения более быстрого действия инсулина.

По словам представителей компании, выпуск лекарственного средства на европейский рынок запланирован на первую половину 2017 года.