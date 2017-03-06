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В ДНР почтальоны доставляют лекарства на дом

06.03.2017

Проблема обеспечения доступности лекарственной помощи в ДНР необыкновенно актуальна. Несмотря на то, что на территории республики открыто 578 аптек и 190 аптечных пунктов, этого все еще недостаточно. Первым городом, где заработала услуга доставки почтальонами медикаментов, стал Докучаевск (население порядка 26 тыс. человек). Осуществить заказ можно через интернет или почтовые отделения, а оплатить - непосредственно в момент получения. Следующим в проект Почты Донбасса будет включен город Енакиево (124 тыс. жителей).

«Ассортимент препаратов, представленный в аптечной рознице ДНР, сегодня составляет около десяти тысяч наименований, — говорит начальник Республиканской службы лекарственных средств Олег Гура. - По сравнению с 2014 годом он увеличился более чем на 50%. Наценка на лекарственные средства, которые относятся к группе жизненно важных и необходимых, не превышает 25%».

Правительство ДНР продолжит развивать государственную аптечную сеть «Торговый дом «Лекарства Донбасса», товарооборот которой превышает 10 млн рублей в месяц. В первом квартале новые аптеки этого бренда должны заработать в Иловайске, Шахтерске, Новоазовске и Торезе.

«Когда началась экономическая блокада и ввоз лекарственных средств со стороны Украины был остановлен, субъекты фармдеятельности республики переориентировались на российских поставщиков, - рассказывает Олег Гура. - Так что сегодня значительная часть препаратов поступает оттуда. Постепенно возвращаются к работе и местные фармацевтические производители».

Согласно данным Министерства промышленности и торговли ДНР, фармпредприятия региона за 2016 год выпустили 37 млн штук таблеток, 29 млн изделий медицинского назначения и 720 тыс. упаковок фиточая.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Украина
лекарственное обеспечение
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27.02 «У редакционного камина» с Григорием Левицким
22.02 «Актуальный репортаж» VIII Аптечный Саммит «Эффективное управление аптечной сетью»
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