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В 2016 г. объем продаж UCB вырос на 8%

27.02.2017

В 2016 г. объем продаж бельгийской фармацевтической компании UCB вырос на 8% и составил 4,2 млрд евро (4,4 млрд долл.), сообщает FirstWord Pharma. Общий объем продаж препаратов Cimzia, Vimpat и Neupro увеличился на 20% – до 2,4 млрд евро (2,5 млрд долл.), что составляет 62% общего показателя компании.

Продажи Cimzia выросли на 21%, составив 1,3 млрд евро (1,4 млрд долл.), показатель по препарату Vimpat увеличился на 20% – до 814 млн евро (860 млн долл.). Объем продаж препарата Neupro вырос на 17% – до 302 млн евро (319 млн долл.).

Чистая прибыль UCB в 2016 г. сократилась на 17% и составила 520 млн евро (548 млн долл.), что обусловлено продажей подразделения Kremers Urban в 2015 г.

По прогнозу компании, в 2017 г. объем продаж увеличится на 4% и составит 4,25 млрд евро (4,5 млрд долл.) – 4,35 млрд евро (4,6 млрд долл.). Чистая прибыль ожидается в пределах 1,15 млрд евро (1,2 млрд долл.) – 1,2 млрд евро (1,3 млрд долл.). Аналитики прогнозируют объем продаж около 4,5 млрд евро (4,7 млрд долл.), чистую прибыль – 1,17 млрд евро (1,2 млрд долл.).

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
UCB Pharma
Фармвестник-ТВ
27.02 «У редакционного камина» с Григорием Левицким
22.02 «Актуальный репортаж» VIII Аптечный Саммит «Эффективное управление аптечной сетью»
22.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #2
21.02 «У редакционного камина» с Германом Клименко
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