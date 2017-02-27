В 2016 г. объем продаж UCB вырос на 8%

В 2016 г. объем продаж бельгийской фармацевтической компании UCB вырос на 8% и составил 4,2 млрд евро (4,4 млрд долл.), сообщает FirstWord Pharma. Общий объем продаж препаратов Cimzia, Vimpat и Neupro увеличился на 20% – до 2,4 млрд евро (2,5 млрд долл.), что составляет 62% общего показателя компании.

Продажи Cimzia выросли на 21%, составив 1,3 млрд евро (1,4 млрд долл.), показатель по препарату Vimpat увеличился на 20% – до 814 млн евро (860 млн долл.). Объем продаж препарата Neupro вырос на 17% – до 302 млн евро (319 млн долл.).

Чистая прибыль UCB в 2016 г. сократилась на 17% и составила 520 млн евро (548 млн долл.), что обусловлено продажей подразделения Kremers Urban в 2015 г.

По прогнозу компании, в 2017 г. объем продаж увеличится на 4% и составит 4,25 млрд евро (4,5 млрд долл.) – 4,35 млрд евро (4,6 млрд долл.). Чистая прибыль ожидается в пределах 1,15 млрд евро (1,2 млрд долл.) – 1,2 млрд евро (1,3 млрд долл.). Аналитики прогнозируют объем продаж около 4,5 млрд евро (4,7 млрд долл.), чистую прибыль – 1,17 млрд евро (1,2 млрд долл.).