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В 2016 г. объем продаж Shire вырос на 78%

16.02.2017

В IV квартале 2016 г. объем продаж ирландской фармацевтической компании Shire вырос врос более чем вдвое и составил 3,8 млрд долл. благодаря приобретению американской компании Baxalta, сообщает FirstWord Pharma. Чистая прибыль увеличилась на 63% – до 457 млн долл.

За весь год объем продаж вырос на 78% и составил 11,4 млрд долл. Чистая прибыль сократилась на 75% – до 327 млн долл., что обусловлено расходами на сделки M&A.

По прогнозу Shire, в 2017 г. объем продаж составит 14,5–14,8 млрд долл., прибыль на акцию – 14,60–15,20 долл. Аналитики прогнозируют прибыль на акцию 15,22 долл.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Shire Plc
Фармвестник-ТВ
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06.02 «7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым
06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
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