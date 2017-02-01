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В 2016 г. объем продаж рецептурных препаратов Roche составил 39,5 млрд долл.

01.02.2017

В IV квартале 2016 г. объем продаж рецептурных препаратов швейцарской фармацевтической компании Roche увеличился на 3% (при постоянном валютном курсе) и составил около 10 млрд швейцарских франков (10,1 млрд долл.), сообщает FirstWord Pharma. Общий квартальный объем продаж вырос также на 3%, составив 13,1 млрд франков (13,2 млрд долл.).

Как отметили в Roche, рост обеспечен показателям по препаратам Perjeta, Herceptin и Actemra/RoActemra. На рост объема продаж негативно повлияло снижение выручки по препаратам Pegasys, Tarceva и Lucentis

В 2016 г. продажи рецептурных препаратов выросли на 5% и составили 39,1 млрд франков (39,5 млрд долл.). Общий годовой объем продаж увеличился также на 5%, составив 50,6 млрд франков (51,1 млрд долл.). Чистая прибыль за год выросла на 7% – до 9,7 млрд франков (9,8 млрд долл.).

По прогнозу Roche, в 2017 г. объем продаж увеличится в пределах низких и средних однозначных процентных показателей.

Как заявил исполнительный директор Roche Северин Шван, компания находится в ситуации, когда объем продаж многих устоявшихся препаратов снижается. Кроме того, на показателях обязательно скажется конкуренция со стороны биосимиляров в Европе. Однако, по его мнению, компания сможет преодолеть эту ситуацию за счет новых лончей.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Roche
Компании
Roche Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд. (F. Hoffmann-La Roche Ltd, широко известная как Roche) — швейцарская фармацевтическая компания, одна из ведущих компаний в области фармацевтики и диагностики.
Персоны
Шван Северин
Исполнительный директор Roche
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24.01 «7 дней за 7 минут» с Ларисой Попович
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №3
Под дичь водку не пьют
Больше чем производство
Current issue #3, 2017
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