В 2016 г. объем продаж рецептурных препаратов Johnson & Johnson составил 33,5 млрд долл.

В IV квартале 2016 г. объем продаж рецептурных лекарственных препаратов американской компании Johnson & Johnson announced увеличился на 2,1% и составил 8,2 млрд долл. благодаря росту спроса на новые продукты, в т.ч. Imbruvica, Darzalex and Xarelto, говорится на сайте компании.

Продажи Xarelto увеличились на 21,1% и составили 598 млн долл. Показатель по препарату Imbruvica вырос на 47,2% – до 346 млн долл. Квартальный объем продаж Darzalex достиг 200 млн долл.

Общий квартальный объем продаж Johnson & Johnson вырос на 1,7% – 18,1 млрд долл. Аналитики прогнозировали 18,3 млрд.

Квартальная чистая прибыль увеличилась на 18,6% – до 3,8 млрд долл.

За весь 2016 г. объем продаж рецептурных препаратов Johnson & Johnson вырос на 6,5% и составил 33,5 млрд долл.

Общий годовой объем продаж компании увеличился на 2,6% – до 71,9 млрд долл.

В 2016 г. чистая прибыль выросла на 7,3% – до 16,5 млрд долл.

По прогнозу Johnson & Johnson, в 2017 г. объем продаж увеличится на 4–5% и составит 74,1–74,8 млрд долл. Прибыль на акцию ожидается в пределах 6,93–7,08 долл. Аналитики прогнозируют объем продаж 75,1 млрд долл., прибыль на акцию – 7,11 долл.