В 2016 г. объем продаж рецептурных препаратов Boehringer Ingelheim увеличился на 7,5%

В 2016 г. объем продаж рецептурных лекарственных препаратов немецкой фармацевтической компании Boehringer Ingelheim вырос на 7,5% и составил 12 млрд евро (12,8 млрд долл.), сообщает FirstWord Pharma. При этом продажи новых препаратов позволили компенсировать потери от снижения показателя по препарату Spiriva. Общий объем продаж Boehringer Ingelheim в 2016 г. увеличился на 7,1% и составил 15,9 млрд евро (17 млрд долл.). Операционная прибыль компании выросла на 27% – до 2,9 млрд евро (3,1 млрд долл.).

Объем продаж препарата Spiriva сократился на 14,9% и составил около 3 млрд евро (3,2 млрд долл.). Показатель по препарату Pradaxa вырос на 6,8% – до 1,4 млрд евро (1,5 млрд долл.). Продажи препаратов Trajenta/Jentadueto, разработанных совместно с американской Eli Lilly, увеличились на 23,1% – до 1,1 млрд евро (1,2 млрд долл.). Объем продаж Ofev более чем удвоился, составив 600 млн евро (640 млн долл.).

По данным компании, в 2016 г. расходы на R&D вырос на 4% и составил 3,1 млрд евро (3,3 млрд долл.).

В январе 2016 г. Boehringer Ingelheim успешно завершила сделку по обмену активами с французской Sanofi, в результате которой получила ветеринарный бизнес французской компании (Merial) в обмен на свое безрецептурное подразделение.