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В 2016 г. объем продаж рецептурных препаратов Boehringer Ingelheim увеличился на 7,5%

05.04.2017

В 2016 г. объем продаж рецептурных лекарственных препаратов немецкой фармацевтической компании Boehringer Ingelheim вырос на 7,5% и составил 12 млрд евро (12,8 млрд долл.), сообщает FirstWord Pharma. При этом продажи новых препаратов позволили компенсировать потери от снижения показателя по препарату Spiriva. Общий объем продаж Boehringer Ingelheim в 2016 г. увеличился на 7,1% и составил 15,9 млрд евро (17 млрд долл.). Операционная прибыль компании выросла на 27% – до 2,9 млрд евро (3,1 млрд долл.).

Объем продаж препарата Spiriva сократился на 14,9% и составил около 3 млрд евро (3,2 млрд долл.). Показатель по препарату Pradaxa вырос на 6,8% – до 1,4 млрд евро (1,5 млрд долл.). Продажи препаратов Trajenta/Jentadueto, разработанных совместно с американской Eli Lilly, увеличились на 23,1% – до 1,1 млрд евро (1,2 млрд долл.). Объем продаж Ofev более чем удвоился, составив 600 млн евро (640 млн долл.).

По данным компании, в 2016 г. расходы на R&D вырос на 4% и составил 3,1 млрд евро (3,3 млрд долл.).

В январе 2016 г. Boehringer Ingelheim успешно завершила сделку по обмену активами с французской Sanofi, в результате которой получила ветеринарный бизнес французской компании (Merial) в обмен на свое безрецептурное подразделение.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Boehringer Ingelheim
Компании
Boehringer Ingelheim Boehringer Ingelheim — немецкая фармацевтическая компания. Основана в 1885 году в Ингельхайме (земля Рейнланд-Пфальц) немецким химиком Альбертом Берингером для производства винной кислоты
Eli Lilly Eli Lilly and Company – глобальная фармацевтическая компания, основанная в 1876 г. химиком-фармацевтом, героем Гражданской войны в США полковником Элаем Лилли и названная в его честь. Штаб-квартира расположена в г. Индианаполис, штат Индиана.
Sanofi Sanofi (до лета 2011 года Sanofi-Aventis) — диверсифицированная фармацевтическая компания. Является одной из лидирующих мировых фармацевтических корпораций. Sanofi-Aventis работает более, чем в ста странах. Штаб-квартира компании находится в Париже.
Фармвестник-ТВ
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23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
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13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
Которые тут временные
Current issue #11, 2017
Дело чести
Тем, кто дрейфует на льдине
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