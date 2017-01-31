В 2016 г. объем продаж Pfizer составил 52,8 млрд долл.

В IV квартале 2016 г. объем продаж американской фармацевтической компании Pfizer сократился на 3% и составил 13,5 млрд долл., что соответствует прогнозам аналитиков, сообщает FirstWord Pharma.

Продажи подразделения Essential Health упали на 8%, составив 5,9 млрд долл. Показатель по бизнесу Innovative Health вырос на 1% – до 7,7 млрд долл.

Квартальная чистая прибыль составила 772 млн долл. против убытка 172 млн долл. годом ранее.

В 2016 г. объем продаж Pfizer вырос на 8% и составил 52,8 млрд долл. Продажи подразделения Innovative Health увеличился на 9% – до 29,2 млрд долл. Объем продаж подразделения Essential Health увеличился на 7% – до 23,6 млрд долл.

Чистая прибыль в 2016 г. выросла на 4% и составила 7,2 млрд долл.

По прогнозу Pfizer, в 2017 г. объем продаж составит 52–54 млрд долл. Аналитики ожидают 54,5 млрд долл. Прибыль на акцию ожидается в пределах 2,50–2,60 долл. По мнению аналитиков, этот показатель составит 2,59 долл.