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В 2016 г. объем продаж Pfizer составил 52,8 млрд долл.

31.01.2017

В IV квартале 2016 г. объем продаж американской фармацевтической компании Pfizer сократился на 3% и составил 13,5 млрд долл., что соответствует прогнозам аналитиков, сообщает FirstWord Pharma.

Продажи подразделения Essential Health упали на 8%, составив 5,9 млрд долл. Показатель по бизнесу Innovative Health вырос на 1% – до 7,7 млрд долл.

Квартальная чистая прибыль составила 772 млн долл. против убытка 172 млн долл. годом ранее.

В 2016 г. объем продаж Pfizer вырос на 8% и составил 52,8 млрд долл. Продажи подразделения Innovative Health увеличился на 9% – до 29,2 млрд долл. Объем продаж подразделения Essential Health увеличился на 7% – до 23,6 млрд долл.

Чистая прибыль в 2016 г. выросла на 4% и составила 7,2 млрд долл.

По прогнозу Pfizer, в 2017 г. объем продаж составит 52–54 млрд долл. Аналитики ожидают 54,5 млрд долл. Прибыль на акцию ожидается в пределах 2,50–2,60 долл. По мнению аналитиков, этот показатель составит 2,59 долл.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Pfizer
Компании
Pfizer Американская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Главным блокбастером компании является Липитор (Аторвастатин, используется для снижения уровня холестерина в крови). Также компания продает такие бренды как Лирика, Дифлюкан, Зитромакс, Виагра, Целебрекс. Акции компании Pfizer включены в базу расчёта Промышленного индекса Доу-Джонса 8 апреля 2004 года. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр находится в Гротоне, штат Коннектикут.
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Current issue #3, 2017
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