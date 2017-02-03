В IV квартале 2016 г. чистая прибыль шведско-британской фармацевтической компании AstraZeneca увеличилась и составила 1,8 млрд долл. против 808 млн долл. в годом ранее, сообщает FirstWord Pharma. Аналитики прогнозировали 616 млн долл. Рост прибыли обусловлен доходом от сделок по лицензированию непрофильных активов на сумму 1,1 млрд долл. В IV квартале 2015 г. объем таких сделок составил 471 млн долл.

Квартальный объем продаж сократился на 13% и составил 5,59 млрд долл. на фоне дженериковой конкуренции в отношении препарата Crestor, продажи которого упали на 52% – до 631 млн долл.

Объем продаж препарата Nexium сократился на 13% и составил 491 млн долл.

Между тем, показатель по препарату Lynparza вырос на 72% – до 62 млн долл.

В 2016 г. объем продаж AstraZeneca сократился на 7% и составил 23 млрд долл.

Чистая прибыль выросла с 2,8 млрд долл. до 3,5 млрд долл.

Как отметил исполнительный директор AstraZeneca Паскаль Сорио, 2017 год станет переломным для компании, поскольку завершается период патентного обвала и на мировых рынках появятся новые препараты.

По прогнозу AstraZeneca, в 2017 г. объем продаж снизится в пределах средних однозначных процентных показателей, прибыль на акцию – в пределах средних двузначных процентных показателей.