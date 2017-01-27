В 2016 г. объем продаж AbbVie составил 25,6 млрд долл.

В IV квартале 2016 г. объем продаж американской фармацевтической компании AbbVie увеличился на 6,2% и составил 6,8 млрд долл. благодаря росту показателей по препаратам Humira и Imbruvica, сообщает FirstWord Pharma.

Продажи Humira выросли на 15,5% и составили 4,3 млрд долл. Объем продаж Imbruvica увеличился на 48,9% – до 511 млн долл.

Квартальная чистая прибыль составила 1,4 млрд долл. против 1,5 млрд долл. годом ранее.

За весь 2016 г. объем продаж составил 25,6 млрд долл. по сравнению с 22,9 млрд долл. в 2015 г. Чистая прибыль за год составила 6 млрд долл. В 2015 г. этот показатель равнялся 5,1 млрд долл.

По прогнозам AbbVie, в 2017 г. прибыль на акцию составит 5,44–5,54 долл.