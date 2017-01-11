 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
22.12 «У редакционного камина» с Ольгой Колотиловой
СЕЙЧАС В ЭФИРЕ
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
Ирония судьбы
Current issue #42, 2016
2017
Болеем за наших
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
193

В 2016 г. FDA одобрило всего 22 новых препарата

11.01.2017

В 2015 и 2014 годах этот показатель составил 45 и 41 препарат соответственно.

Заметную роль в сокращении количества одобренных в 2016 г. американским регулятором новых лекарственных препаратов сыграло снижение количества заявок от фармацевтических и биотехнологических компаний. В прошедшем году их было 36 против 40 в 2015 г. и 41 в 2014 г. При этом FDA продлевало рассмотрение заявок или отклоняло их гораздо чаще, чем в 2015 г.

В 2016 г. FDA направило в адрес фармпроизводителей 12 полных ответных писем по сравнению с 2 в 2015 г. Никогда еще с 2013 г. американский регулятор не отклонял так много заявок на новые препараты. Причем ряд отказов обусловлен не проблемами с данными клинических исследований, а нарушениями производственного процесса.

На показатель одобрения новых препаратов негативно повлияла также ускоренная процедура рассмотрения, поскольку многие заявки, решение по которым ожидалось в 2016 г., были рассмотрены в 2015 г.

Более подробно читайте в ближайшем номере "ФВ".

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
28.12.2016 FDA разработало рекомендации по кибербезопасности медицинского оборудования
26.12.2016 Вакцина против менингита Nimenrix одобрена для пациентов с 6 недель
26.12.2016 FDA одобрило Spinraza для лечения спинальной мышечной атрофии
21.12.2016 FDA продлило срок рассмотрения препарата Ocrevus
20.12.2016 Препарат компании Clovis получил одобрение FDA по ускоренной процедуре
Метки
FDA
одобрение
Добавить комментарий
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи
Фармвестник-ТВ
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
22.12 «У редакционного камина» с Ольгой Колотиловой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
Ирония судьбы
Current issue #42, 2016
2017
Болеем за наших
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Январь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
Яндекс.Метрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения