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В 2016 г. чистая прибыль Regeneron выросла на 41%

10.02.2017

В IV квартале 2016 г. объем продаж американской биотехнологической компании Regeneron увеличился на 12% и составил 1,2 млрд долл., сообщает FirstWord Pharma. Аналитики прогнозировали 1,3 млрд долл.

Продажи препарата для лечения возрастной макулярной дегенерации Eylea в США вырос на 15% и составил 858 млн долл., что соответствует прогнозам.

Показатель по гипохолестеринемическому препарату Praluent, разработанному совместно с французской Sanofi, составил 41 млн долл. против прогнозируемых 57 млн долл.

Квартальная прибыль выросла на 63% – до 253 млн долл.

В 2016 г. объем продаж Regeneron увеличился на 18% и составил 4,9 млрд долл. Продажи препарата Eylea выросли на 24% – до 3,3 млрд долл. Лицензионные платежи от Bayer и Sanofi увеличились с 1,3 млрд до 1,4 млрд долл.

Чистая прибыль за год выросла на 41% – до 896 млн долл.

Как отметил исполнительный директор Regeneron Леонард Шлайфер, в текущем году ожидается вывод на рынок двух препаратов, важных для компании с точки зрения дальнейшего роста. В частности, в конце марта ожидается решение FDA по препарату для лечения атопического дерматита Dupixent (dupilumab).

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Regeneron Pharmaceuticals
Компании
Sanofi Sanofi (до лета 2011 года Sanofi-Aventis) — диверсифицированная фармацевтическая компания. Является одной из лидирующих мировых фармацевтических корпораций. Sanofi-Aventis работает более, чем в ста странах. Штаб-квартира компании находится в Париже.
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02.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #1
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