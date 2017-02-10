В 2016 г. чистая прибыль Regeneron выросла на 41%

В IV квартале 2016 г. объем продаж американской биотехнологической компании Regeneron увеличился на 12% и составил 1,2 млрд долл., сообщает FirstWord Pharma. Аналитики прогнозировали 1,3 млрд долл.

Продажи препарата для лечения возрастной макулярной дегенерации Eylea в США вырос на 15% и составил 858 млн долл., что соответствует прогнозам.

Показатель по гипохолестеринемическому препарату Praluent, разработанному совместно с французской Sanofi, составил 41 млн долл. против прогнозируемых 57 млн долл.

Квартальная прибыль выросла на 63% – до 253 млн долл.

В 2016 г. объем продаж Regeneron увеличился на 18% и составил 4,9 млрд долл. Продажи препарата Eylea выросли на 24% – до 3,3 млрд долл. Лицензионные платежи от Bayer и Sanofi увеличились с 1,3 млрд до 1,4 млрд долл.

Чистая прибыль за год выросла на 41% – до 896 млн долл.

Как отметил исполнительный директор Regeneron Леонард Шлайфер, в текущем году ожидается вывод на рынок двух препаратов, важных для компании с точки зрения дальнейшего роста. В частности, в конце марта ожидается решение FDA по препарату для лечения атопического дерматита Dupixent (dupilumab).