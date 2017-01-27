Украина подпишет мировое соглашение с Gilead Sciences

Украина подпишет мировое соглашение с американским производителем лекарственных средств Gilead Sciences Inc относительно препарата для лечения гепатита С., сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующее решение принято на заседании Кабинета министров Украины.

По словам министра юстиции Украины Павла Петренко, сторонам удалось найти компромисс для того, чтобы компания отказалась от исковых требований к Украине. Украина принимает меры для устранения нарушений законных авторских прав американской компании. Кроме того, отметил министр, Gilead Sciences предлагает дисконт на свой препарат.

Министерство здравоохранения Украины в ноябре 2015 года зарегистрировало дженериковый «Гратециано» с действующим веществом софосбувир после регистрации Gilead Sciences в октябре 2015 года инновационного оригинального препарата Sovaldi, что нарушает права компании на пятилетнюю эксклюзивность.

Окружной административный суд Киева в конце октября 2016 года отказался отменить регистрацию дженерика.

В свою очередь компания Gilead Sciences заявила, что продолжит отстаивать права на эксклюзивность своего препарата

По данным открытых источников, стоимость препарата «Гратециано» производства компании European Egyptian Pharmaceutical Industries (входит в концерн Pharco, Египет) в аптеках Киева составляет более 13 тыс. грн. за упаковку.