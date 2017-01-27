 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
25.01 «ФармNEWS»: Социальная значимость профилактики и лечения онкологических заболеваний
24.01 «7 дней за 7 минут» с Ларисой Попович
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
СЕЙЧАС В ЭФИРЕ
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Кто успел, тот присел
Current issue #2, 2017
Лед тронется
Бремя четырех
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
72

Украина подпишет мировое соглашение с Gilead Sciences

27.01.2017

Украина подпишет мировое соглашение с американским производителем лекарственных средств Gilead Sciences Inc относительно препарата для лечения гепатита С., сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующее решение принято на заседании Кабинета министров Украины.

По словам министра юстиции Украины Павла Петренко, сторонам удалось найти компромисс для того, чтобы компания отказалась от исковых требований к Украине. Украина принимает меры для устранения нарушений законных авторских прав американской компании. Кроме того, отметил министр, Gilead Sciences предлагает дисконт на свой препарат.

Министерство здравоохранения Украины в ноябре 2015 года зарегистрировало дженериковый «Гратециано» с действующим веществом софосбувир после регистрации Gilead Sciences в октябре 2015 года инновационного оригинального препарата Sovaldi, что нарушает права компании на пятилетнюю эксклюзивность.

Окружной административный суд Киева в конце октября 2016 года отказался отменить регистрацию дженерика.

В свою очередь компания Gilead Sciences заявила, что продолжит отстаивать права на эксклюзивность своего препарата

По данным открытых источников, стоимость препарата «Гратециано» производства компании European Egyptian Pharmaceutical Industries (входит в концерн Pharco, Египет) в аптеках Киева составляет более 13 тыс. грн. за упаковку.

Автор: «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
13.01.2017 В Европе одобрен препарат Vemlidy для лечения гепатита B
16.12.2016 Суд встал на сторону Merck & Co. в патентном споре с Gilead Sciences
02.11.2016 Квартальная прибыль Gilead Sciences сократилась на фоне снижения продаж препаратов Harvoni и Sovaldi
05.10.2016 Прокуратура расследует факт сбыта фальсифицированных лекарств в аптеках Одессы
27.09.2016 «Фармасинтез» готов производить «Совальди» и платить оригинатору роялти
Метки
Украина
Gilead Sciences Inc.
Добавить комментарий
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи
Фармвестник-ТВ
25.01 «ФармNEWS»: Социальная значимость профилактики и лечения онкологических заболеваний
24.01 «7 дней за 7 минут» с Ларисой Попович
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Кто успел, тот присел
Current issue #2, 2017
Лед тронется
Бремя четырех
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Январь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
Яндекс.Метрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения