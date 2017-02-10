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Ученые предложили проект разработки недорогих онкопрепаратов

10.02.2017

Группа ученых предложила новый проект разработки недорогих лекарственных средств для лечения рака в целях понижения стоимости терапии онкологических заболеваний, сообщает Reuters.

Быстро растущие цены на онкологические препараты вызывают беспокойство врачей и пациентов. Зачастую годовой курс терапии такими лекарственными средствами может стоить более 100 тыс. долл. По мнению некоторых исследователей, цены на онкопрепараты становятся настоящей проблемой, поскольку все большему числу людей требуется лечение от рака.

Вместо лицензирования изобретений и открытий крупным фармкомпаниям, ученым и исследователям предложили сотрудничать с небольшими компаниями, устанавливающими предельные цены на препараты, с фирмами, занимающимися производством недорогих аналогов, а также с некоммерческими организациями.

Основным обоснованием высоких цен являются материальные затраты на проведение крупных клинических исследований для получения одобрения регуляторных органов. Однако данное обоснование все реже можно применить к современным методам лечения рака.

Один из авторов проекта и руководитель Института исследований рака Великобритании Пол Воркман совместно с исследователями из Онкологического центра им. М.Д.Андерсона при Техасском университете и Голландского институт рака (Нидерланды) выступил с инициативой все больше доверять разработку лекарственных средств научному сообществу. В настоящее время многие достижения в области лечения онкологии совершаются в научных лабораториях. По всему миру существует около 150 научных центов разработки лекарственных средств, 80% которых занимаются разработкой онкологических препаратов. По мнению авторов проекта, в будущем такие центры должны будут позаботиться не только о том, чтобы выпустить свое открытие на рынок, но также, в рамках переговоров с коммерческими партнерами, устанавливать предел максимального увеличения цены на препараты.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
онкозаболевания
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02.02 «У редакционного камина» с Владимиром Гурдусом
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