Трамп поддержал предоставление американцам налоговых льгот при покупке страховки

Президент США Дональд Трамп предложил предоставлять гражданам страны налоговые льготы при покупке медицинской страховки, сообщает Reuters.

В своем выступлении перед Конгрессом Трамп заявил о необходимости помогать американцам в приобретении страховки. Для этого он предложил предоставлять налоговые льготы и увеличить объем медицинского сберегательного счета.

Таким образом Трамп поддержал предложения, ранее высказанные республиканцами. Демократы же выступают против замены закона Obamacare, благодаря которому миллионы людей, не имевших страхового покрытия, смогли получить его.

В плане по замене Obamacare, выдвинутом республиканцами, предлагается предоставлять налоговые льготы тем, кого работодатель не обеспечивает страховкой. Также, по словам Трампа, необходимо дать американцам возможность покупать страховку вне зависимости от штата проживания.