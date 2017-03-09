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Лента · В мире
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Трамп намерен снизить цены на лекарственные средства

09.03.2017

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что он работает над новой системой, нацеленной на обеспечение конкуренции в фармацевтической отрасли, которая приведет к снижению цен на лекарственные средства, cообщают Reuters, FirstWord Pharma и CBS News.

Ранее Трамп назвал цены на препараты «астрономическими» и пообещал принять меры по их снижению.

Трамп не сообщил о деталях и сроках исполнения своего плана.

Также Президент США провел встречу с конгрессменом-демократом Элайджей Каммингсом, в ходе которой они обсудили проблему роста цен на лекарственные средства. Каммингс предложил предоставить правительству возможность вести с фармкомпаниями прямые переговоры по снижению цен на препараты для программы Medicare. Сообщается, что Трамп поддержал данное предложение.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
США
лекарственные средства
цены
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07.03 «7 дней за 7 минут» с Иваном Глушковым
06.03 «У редакционного камина» с Искрой Рейч
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