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TOP15 фармкомпаний по объему продаж в 2016 г.

16.03.2017

В прошедшем году объем продаж TOP15 фармацевтических компаний увеличился на 4%. У некоторых компаний из рейтинга показатели продаж сократились, а у остальных остались примерно на уровне 2015 г., пишет FiercePharma.

Так, компании, специализирующиеся на разработке лекарственных препаратов для лечения сахарного диабета, уже несколько лет испытывают на себе ценовое давление со стороны властей и страховых компаний, и это отразилось на показателях объема продаж копаний Sanofi и Novo Nordisk (табл.). При этом Eli Lilly смогла в IV квартале 2016 г. улучшить показатель в этом сегменте.

Ряд производителей оригинальных препаратов и дженериков оказались замешаны в ценовых скандалах. У всех на слуху случай с компанией Mylan, взвинтившей цену на автоинжектор EpiPen, применяющийся при анафилактическом шоке. Кроме того, говорят эксперты, не стоит забывать и то, что новый Президент США Дональд Трамп обещал разобраться с высокими ценами на лекарства и компаниями, допускающими неоправданное повышение цен.

Подробнее читайте в ближайшем номере "ФВ".

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
объем продаж
Компании
Eli Lilly Eli Lilly and Company – глобальная фармацевтическая компания, основанная в 1876 г. химиком-фармацевтом, героем Гражданской войны в США полковником Элаем Лилли и названная в его честь. Штаб-квартира расположена в г. Индианаполис, штат Индиана.
Novo Nordisk Ново Нордиск (Novo Nordisk) — глобальная фармацевтическая компания с 90-летней историей инноваций и мировой лидер в разработке и производстве препаратов для лечения сахарного диабета. Ежедневно препараты для лечения диабета компании Ново Нордиск используют более 28 млн пациентов, а это каждый второй пациент в мире.Компания также занимает ведущие позиции в таких областях, как управление гемостазом, терапия гормоном роста и заместительная гормональная терапия для женщин.
Sanofi Sanofi (до лета 2011 года Sanofi-Aventis) — диверсифицированная фармацевтическая компания. Является одной из лидирующих мировых фармацевтических корпораций. Sanofi-Aventis работает более, чем в ста странах. Штаб-квартира компании находится в Париже.
Фармвестник-ТВ
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
07.03 «7 дней за 7 минут» с Иваном Глушковым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №8
Как карта ляжет
Current issue #8, 2017
Антимонопольные репрессии
Клеточная эфемерность
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