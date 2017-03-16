TOP15 фармкомпаний по объему продаж в 2016 г.

В прошедшем году объем продаж TOP15 фармацевтических компаний увеличился на 4%. У некоторых компаний из рейтинга показатели продаж сократились, а у остальных остались примерно на уровне 2015 г., пишет FiercePharma.

Так, компании, специализирующиеся на разработке лекарственных препаратов для лечения сахарного диабета, уже несколько лет испытывают на себе ценовое давление со стороны властей и страховых компаний, и это отразилось на показателях объема продаж копаний Sanofi и Novo Nordisk (табл.). При этом Eli Lilly смогла в IV квартале 2016 г. улучшить показатель в этом сегменте.

Ряд производителей оригинальных препаратов и дженериков оказались замешаны в ценовых скандалах. У всех на слуху случай с компанией Mylan, взвинтившей цену на автоинжектор EpiPen, применяющийся при анафилактическом шоке. Кроме того, говорят эксперты, не стоит забывать и то, что новый Президент США Дональд Трамп обещал разобраться с высокими ценами на лекарства и компаниями, допускающими неоправданное повышение цен.

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