Томас Линч назначен новым научным директором Bristol-Myers Squibb

Как объявили в американской фармацевтической компании Bristol-Myers Squibb, с 16 марта 2017 г. пост главного научного директора займет Томас Линч, сообщает FirstWord Pharma. Он сменит Френсиса Касса, который решил оставить компанию. Для вступления в новую должность Томас Линч выйдет из состава Совета директоров компании.

Назначение Томаса Линча последовало после ряда неудач в научно-исследовательской деятельности. Так, в январе 2017 г. Bristol-Myers Squibb объявила о том, что компания не будет добиваться присвоения FDA статуса ускоренного рассмотрения комбинированного применения препаратов Opdivo (nivolumab) и Yervoy (ipilimumab) в качестве терапии первой линии при раке легкого. Ранее в компании отметили, что препарат Opdivo не показала ожидаемых результатов в ходе III фазы клинических исследований для лечения распространенного немелкоклеточного рака легкого у пациентов, ранее не получавших никакой терапии.

Между тем, исполнительный директор BMS Джованни Кафорио отметил, что назначение нового директора по R&D направлено на будущее, а не исправление прошлого. По его словам, Томас Линч имеет большой опыт в области разработке таргетных препаратов для лечения рака легкого.