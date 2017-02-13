Том Прайс утвержден на должность министра здравоохранения США

Вице-президент США Майкл Пенс привел к присяге нового министра здравоохранения и социальных служб Тома Прайса, сообщает ТАСС. Церемония состоялась в Белом доме.

По профессии хирург-ортопед, 62-летний Прайс являлся членом нижней палаты Конгресса от штата Джорджия с 2005 года. С прошлого года он также возглавлял бюджетный комитет Палаты представителей.

Прайс официально объявил о поддержке Дональда Трампа на выборах президента США в мае прошлого года.

Майкл Прайс является противником системы обязательного медицинского страхования, получившей неофициальное название Obamacare.

Трамп в качестве одного из своих предвыборных обещаний заявлял о намерении упразднить данную систему в первые дни после своего вступления в должность главы государства.