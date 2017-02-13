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Том Прайс утвержден на должность министра здравоохранения США

13.02.2017

Вице-президент США Майкл Пенс привел к присяге нового министра здравоохранения и социальных служб Тома Прайса, сообщает ТАСС. Церемония состоялась в Белом доме.

По профессии хирург-ортопед, 62-летний Прайс являлся членом нижней палаты Конгресса от штата Джорджия с 2005 года. С прошлого года он также возглавлял бюджетный комитет Палаты представителей.

Прайс официально объявил о поддержке Дональда Трампа на выборах президента США в мае прошлого года.

Майкл Прайс является противником системы обязательного медицинского страхования, получившей неофициальное название Obamacare.

Трамп в качестве одного из своих предвыборных обещаний заявлял о намерении упразднить данную систему в первые дни после своего вступления в должность главы государства.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
здравоохранение
США
назначение
министр
Фармвестник-ТВ
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06.02 «7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым
06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
02.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #1
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №4
Вагончик тронулся
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Current issue #4, 2017
А гадость пьют из экономии
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